Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: 28-Jähriger nach Streit mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 04.08.2024, gegen 2:40 Uhr hat ein bislang Unbekannter einen 28 Jahre alten Mann vor einer Apotheke in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg mit einem Messer verletzt.

Laut Zeugenaussagen kam es zwischen den beiden Männern zunächst zu einem verbalen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte und einer der beiden Männer verletzte seinen Kontrahenten mit einem Messer im Gesicht. Anschließend soll der Angreifer in Richtung Wallstraße geflüchtet sein.

Eine sofort eingeleitete Personenfahndung verlief erfolglos.

Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst mit Schnittverletzungen im Gesicht in eine Freiburger Klinik transportiert. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich, - 18 Jahre alt oder jünger, - zwischen 1,75 m 1,80 m groß, - kräftige Statur, - trug ein T-Shirt und eine mutmaßlich silberne Kette.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zum Vorfall und insbesondere zum geflüchteten Täter geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell