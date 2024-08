Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Autofahrer überschlägt sich mehrfach - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 02.08.2024, gegen 20:20 Uhr, hat sich ein Autofahrer auf der L 131 zwischen Neuenweg und Böllen mehrfach überschlagen. Der 25-jährige war nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte zunächst mit einer Leitplanke, anschließend überschlug es sich mehrfach. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

