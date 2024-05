Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (03.05. bis 09.05.2024) wurde in Oberhausen ein Wohnungseinbruch angezeigt.

Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit in Häuser und Wohnungen ein. Doch: die Täter haben es eilig. Deshalb brechen sie ab, wenn der Zugang zum Gebäude oder in die Wohnung zu schwierig wird. Umso wichtiger also, dass ihnen der Zugang so schwer wie möglich gemacht wird.

Hier die wichtigsten Tipps:

- Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

- Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - auch gekippte Fenster sind für Diebe wie offene Fenster.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im Freien. Einbrecher kennen jedes Versteck.

- Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen.

- Tauschen Sie bei Verlust Ihres Schlüssels unverzüglich den Schließzylinder aus.

- Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen. Das gelingt zum Beispiel, indem ein Nachbar oder Freund den Briefkasten regelmäßig leert. Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - heruntergelassen werden. Lassen Sie zum Beispiel über Zeitschaltuhren ab und an das Licht im Haus brennen. Das suggeriert Anwesenheit.

