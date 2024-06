Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gas mit Bremse verwechselt

Suhl (ots)

Am Samstagvormittag des 29.06.2024 kam es in Zella-Mehlis, Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw parkte ein, verwechselte dabei Gas mit Bremse und kollidierte in der Folge mit einer Mauer. Verletzt wurde glücklicherweise niemamd. Jedoch wurden drei vor der Mauer befindliche Rosenstöcke zerstört. Am Fahrzeug des Fahrzeugführers enstand wirtschaftlicher Totalschaden.

