Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

Am 28.06.2024 befuhr ein Radfahrer die Friedrich-König-Straße in Suhl. Auf Höhe des Lauterbogencenters kollidierte dieser gegen 18:14 Uhr mit einem Fußgänger. Der Radfahrer kam zu Sturz und verletzte sich hierbei leicht. Der Fußgänger verließ unbekannt die Unfallstelle. Der beteiligte Fußgänger wird gebeten sich bei der Suhler Polizei in der Bahnhofstraße 2 zu melden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fußgänger machen können werden gebeten sich in der Polizeiinspektion Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell