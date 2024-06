LPI-SHL: Ohne Führerschein

Schmalkalden (ots) - Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Sandgasse in Schmalkalden. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht und ein mit der Person durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den 29-Jährigen erwartet jetzt eine ...

