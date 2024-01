Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände aus Fahrzeugen und Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Donnerstag an mehreren Autos und an einer Garage in der Ludwig-Thoma-Straße zu schaffen. Ein 41-jähriger Mann meldete der Polizei, dass jemand in seinen Wagen eingebrochen habe. Nach seinen Angaben stand das Gefährt von Mittwoch, 18:37 Uhr, bis Donnerstag, 7:15 Uhr, in der Hofeinfahrt. Ermittlungen ergaben, dass die Täter nicht nur das eine Fahrzeug angegangen hatten, sondern sich auch an einem in der Garage geparkten Pkw zu schaffen machten. Hierbei entwendeten die Langfinger eine Geldbörse, samt Bankkarten, Ausweisen und Bargeld, sowie eine Sonnenbrille und Kopfhörer. Zudem fehlte ein hochwertiges blau/schwarzes Mountainbike der Marke Orbea, welches sich zuvor noch in der Garage befand. Die Polizei hat die Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die in der besagten Tatnacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631-369 2620 entgegen. |kfa

