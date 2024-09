LPI-GTH: Einbruch in fünf Gartenlauben - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - In der letzten Nacht drangen unbekannte Täter gewaltsam in einem Gartenschuppen in der Hansenstraße ein. Sie entwendeten ein Mountainbike, einen Akku-Schrauber und eine Motorsense im Gesamtwert von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0252314/2024 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

