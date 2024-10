Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Holzschuppen bei Tennisplätzen beschädigt.

Lippe (ots)

Am Zwiebelkamp wurde am Freitagabend (04.10.2024) gegen 19.10 Uhr ein Holzschuppen im Bereich der Tennisplätze beschädigt. Ein Zeuge beobachtete drei Jugendliche, die in Richtung Oerlinghauser Straße flüchteten, als sie ihn bemerkten. Zwei von ihnen sollen männlich gewesen sein, ca. 14 - 16 Jahre alt, ca. 1,70 m groß und braune Haare gehabt haben. Die dritte Person sei weiblich gewesen, ca. 14 - 16 Jahre alt, dunkelblonde, schulterlange Haare und sie war mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit einem grünen X bekleidet. Neben der Tür des Schuppens wurde auch Werkzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 6.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell