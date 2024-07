FW-DO: Einsatz in einem Bürogebäude

Dortmund- Scharnhorst (ots) - Am Freitag Abend gegen 22:50 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf, dass eine Sauna in einer Doppelhaushälfte brennt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte in der Straße Westholz in Dortmund- Scharnhorst war eine massive Rauchentwicklung auf der Straße und im Gebäude sichtbar. Flammen schlugen aus den Kellerfenstern. Die Bewohner aus zwei Wohnungen konnten sich durch den verrauchten ...

mehr