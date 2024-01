Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der B 38 - Sperrung einer Richtungsfahrbahn - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 05.20 Uhr kam es auf der B38 in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrzeuglenker eines BMW befuhr die B38 von Weinheim kommend in Richtung Mannheim. Er befand sich zusammen mit insgesamt vier weiteren Insassen in seinem Fahrzeug. In einer leichten Rechtskurve verlor der 18-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er einen Bordstein touchierte, welcher ihn wiederum nach rechts abwies. Auf dem rechten der beiden Fahrstreifen kollidierte der BMW schließlich mit der dort befindlichen Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde sowohl die Frontschürze des BMWs, als auch der Ladeluftkühler heraus- bzw. abgerissen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gedreht und kam nach einer weiteren Kollision mit der linksseitigen Leitplanke entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich lediglich der Fahrer leicht, die anderen Mitfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden, der durch den Unfall entstand wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Durch die Sperrung der Richtungsfahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung kam es lediglich zu geringer Verkehrsbeeinträchtigung. Die Strecke war um 11:30 Uhr wieder komplett für den Verkehr frei gegeben. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zu diesem Unfall eingeleitet.

