POL-LIP: Bad Salzuflen. Mit Baum kollidiert - Frau und Kind leicht verletzt.

In der Wülferstraße prallte ein Auto am Montagmittag (07.10.2024) gegen einen Baum. Eine 64-Jährige aus Bad Salzuflen kam gegen 12.50 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse aus der Bohlenstraße und bog anschließend nach links in die Wülferstraße ab. Kurz darauf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß erlitten die Fahrerin sowie eine 3-jährige Insassin im Wagen leichte Verletzungen. Ein Ersthelfer half den beiden Verletzten aus dem Auto. Im Anschluss wurden sie von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

