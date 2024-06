Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: UEFA EURO 2024 - Dritte Spielbegegnung in Hamburg Bundespolizeidirektion Hannover blickt zufrieden auf sichere Reisewege und tausende freudige Fußballfans zurück

Hannover I Hamburg (ots)

Anlässlich der UEFA EURO 2024 wurde gestern am Spielort Hamburg die Begegnung zwischen Georgien und Tschechien ausgetragen. Die Bundespolizei war mit einer hohen Anzahl von Kräften im Einsatz.

Das Einsatzkonzept bezüglich der EURO 2024 ist auch bei der dritten Spielbegegnung voll aufgegangen. Der Polizeiführer, Herr Andreas Meier, resümiert höchst zufrieden: "Es freut mich, dass wir als Bundespolizei am gestrigen Matchday unseren Beitrag zu einem sicheren Fußballfest in der Hansestadt Hamburg leisten konnten. Es war ein tolles Gefühl, in so viele freudige Gesichter begeisterter Fußballfans zu blicken."

Über die S-Bahnhöfe in Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt reisten über 12.000 Menschen aus Georgien und Tschechien zum Spiel an. Gemeinsam wurde in stimmungsvoller und fröhlicher Atmosphäre gefeiert. Am S-Bahnhof Stellingen starteten gegen 11:25 Uhr georgische Fans einen friedvollen "Fanwalk" in Richtung Volksparkstadion, der am Ende ca. 8000 Menschen umfasste. Bis zu 3000 tschechische Fans begaben sich von der Trabrennbahn in Bahrenfeld auf den Weg zum Volksparkstadion.

Über den Flughafen Hamburg reiste der Premierminister Georgiens Irakli Kobachidse an und besuchte das Spiel in Hamburg. Des Weiteren erreichten gestern zwei Flüge mit knapp 500 georgischen Fußballfans die Hansestadt Hamburg.

Während der Abreisephase kam es im bundespolizeilichen Aufgabenbereich zu keinen herausragenden Maßnahmen. Die Stimmung und das Verhalten der Fans blieb sehr friedlich. Um 19:46 Uhr fuhr die georgische Nationalmannschaft mit dem Zug vom Bahnhof Hamburg-Dammtor nach Essen.

Für die Sicherheit im Bahnreise- und Flugverkehr waren in Hamburg gestern insgesamt über 1000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten eingesetzt. Unterstützt wurde die Bundespolizeidirektion Hannover hierbei von 316 Einsatzkräften der Direktion Bundesbereitschaftspolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell