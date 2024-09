Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Motorradfahrer

Viernheim (ots)

Eine Fahrradfahrerin verletzte sich am Sonntag (22.09.), 13.20 Uhr auf der L3111 schwer, als sie nach vorläufigen Erkenntnissen von Viernheim kommend in Richtung Muckensturm nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen wollte. Dazu hielt sie am rechten Seitenrand an und wollte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn queren um in den Feldweg nach links abzubiegen. Ein 17 jähriger Motorradfahrer, der in gleicher Richtung die L3111 befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin, deren Identität noch nicht abschließend geklärt werden konnte, erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend zur Versorgung in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die L3111 war über drei Stunden voll gesperrt.

Berichterstatter: Dexler,PHK (Pst. Lampertheim- Viernheim)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell