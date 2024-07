Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Brand verursacht hohen Sachschaden am Wohnhaus

Osnabrück (ots)

Am Sonntag kam es in Menslage aus bisher unbekannter Ursache zu einem Gebäudebrand. Als gegen 12 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Hohe Eschstraße alarmiert wurden, stand das Erdgeschoss teilweise in Brand. Die Feuerwehren aus Menslage, Nortrup und Bottorf-Borg bekämpften das Feuer, welches kurz darauf bereits auf das erste Obergeschoss sowie den Dachstuhl übergriffen hatte. Zuvor stand bereits fest, dass sich keine Person mehr im Gebäude aufhielt. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell