POL-OS: Wallenhorst: Unbekannte entwenden Kennzeichenpaar - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Blumengeschäft in Quakenbrück verschafft. Zwischen 18:30 Uhr und 08 Uhr schritten die Einbrecher zur Tat und entfernten sich anschließend mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05439/9690 Rückfragen bitte an: ...

