POL-OS: Bohmte: schwerer Verkehrsunfall zwischen Hunteburg und Damme

Am Freitag kam es in Bohmte zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Um 08:40 Uhr kam es auf der Dammer Straße in Höhe der Einmündung Heidhörstenweg im Rahmen eines Überholmanövers zu einem Zusammenstoß. Der wartepflichtige 42-jährige Fahrer des PKW Opel (WTL-Zulassung) übersieht an der Einmündung Heidhörstenweg den überholenden PKW Mercedes (polnische Zulassung). Im Rahmen der Kollision wird der Mercedes auch gegen einen herannahenden LKW (Vechta-Zulassung) und anschließend gegen einen Straßenbaum geschleudert. Der aus Bohmte stammende Opel-Fahrer wird dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes wird schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der LKW-Fahrer bleibt unverletzt. Die Dammer Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

