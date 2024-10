Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß auf Parkplatz.

Lippe (ots)

Im Bereich der Gesamtschule an der Sprottauer Straße kam es am Montagmorgen (07.10.2024) gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin. Eine 33-Jährige aus Detmold kam mit ihrem VW Golf aus Richtung Heidenoldendorfer Straße und bog nach rechts auf einen Parkplatz ab. Als sie auf diesem in Richtung Klingenbergstraße fuhr, übersah sie augenscheinlich eine 51-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Parkplatz in Richtung Sprottauerstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin aus Detmold leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

