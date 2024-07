Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Rankenstraße/ Kind und Auto zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

An der Rankenstraße in Herbern sind am Samstag (13.07.24) ein Auto und ein Kind zusammengestoßen. Gegen 17.55 Uhr querte eine Gruppe Kinder die Kreuzung Bernhardstraße/ Rankenstraße. Als alle auf der anderen Straßenseite waren, fuhr die 63-jährige Frau aus Werne an. Gleichzeitig querte ein weiteres Kind auf einem Fahrrad die Straße. Laut Zeugen habe dessen Ampel Rot gezeigt. Dabei kam es zur Kollision. Mit einem Rettungswagen kam das verletzte Kind in ein Krankenhaus.

