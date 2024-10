POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Hund läuft über Straße und wird angefahren - Besitzer unbekannt.

Lippe (ots) - Auf der Holter Straße kam es am Dienstagabend (08.10.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 14-jähriger Rollerfahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Jugendliche aus Oerlinghausen fuhr gegen 21 Uhr in Richtung Leopoldshöhe und kollidierte mit einem Skoda Fabia, der am Fahrbahnrand parkte. Der Skoda wurde beschädigt und der Rollerfahrer ...

