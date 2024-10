Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. In den Gegenverkehr gerutscht: Frontalzusammenstoß zwischen LKW und PKW.

Lippe (ots)

Auf der Straße "Emme" kam es am Mittwochnachmittag (09.10.2024) gegen 15.45 Uhr im Bereich der Abfahrt Faulensiek zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 36-Jähriger aus Aerzen fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seinem LKW in Richtung Langenholzhausen, als er einen Rückstau von Fahrzeugen auf seiner Spur augenscheinlich zu spät bemerkte. Um ein Auffahren zu verhindern, bremste er stark ab und rutschte dabei in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Opel Astra eines 52-jährigen Fahrers aus Obernkirchen. Durch den Unfall erlitt der Opel-Fahrer schwere Verletzungen. Der LKW-Fahrer sowie sein 15-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße blieb im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 19 Uhr gesperrt.

