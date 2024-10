POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. In Geschäft eingebrochen.

Lippe (ots) - Auf dem Plantagenweg kam es am Mittwochnachmittag (09.10.2024) in einem Kurvenverlauf zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 18-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 16 Uhr mit seinem VW Caddy in Richtung Oerlinghauser Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er mit dem Peugeot 2008 eines 60-jährigen Detmolders zusammen, der in Richtung Detmold unterwegs ...

