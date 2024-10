Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: 18-Jährige im Bus belästigt - Polizei sucht Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagvormittag eine 18-Jährige aus Dorsten in einem Linienbus sexuell belästigt haben soll. Die junge Frau war gegen kurz vor 11 Uhr auf dem Weg von Dorsten nach Marl. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Unbekannte auf der Marler Straße (Höhe Poco) ein und sprach wenig später die 18-Jährige an. Dabei ging es unter anderem um "Tätowierungen". Der Mann soll währenddessen der jungen Frau mehrfach an den Bauch und den Oberkörper gefasst haben. Die 18-Jährige stieg daraufhin aus dem Bus aus, lief Richtung Marler Stern und holte sich Hilfe. Von dort wurde dann auch die Polizei alarmiert. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: zwischen 30 und 50 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, schwarze kurze Haare, kräftige Statur (nicht muskulös), auffallend viele Muttermale im Gesicht, trug eine dunkelblaue Weste mit einem dicken Pullover darunter, einen schwarzen Rucksack und schwarz/gelbe "Sicherheitsschuhe", sprach deutsch mit leichtem Akzent. Für die weiteren Ermittlungen werden die Videoaufnahmen aus dem Bus ausgewertet, außerdem hofft die Polizei auf Zeugenhinweise und Anhaben zu dem Vorfall bzw. dem Tatverdächtigen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell