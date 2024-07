Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Vereinslokal - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 09.07.2024, ist in ein Vereinslokal am Dreispitz/Rhein in Albbruck eingebrochen worden. Brachial waren der oder die Einbrecher in den Gaststättenbereich eingedrungen. Eine Lautsprecherbox wurde entwendet und ein Schaden von rund 1500 Euro am Gebäude angerichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, entgegen.

