POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem E-Scooter - Fahrer

Neukirchen-Vluyn (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 03.11.2023 - 17.08 Uhr, bis Montag, 06.11.2023 - 09.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter gleich eine ganze Containerladung der neuen Roborock "Zeo One" Waschtrockner. Der Container befand sich auf einem Lkw, der an der Grubenwehrstraße in Vluyn direkt an der ehemaligen Zeche abgestellt war. Die Täter trennten den Auflieger von der Zugmaschine und transportierten so ...

