Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Drogen aufgefunden

Sinzheim (ots)

Ein 18-Jähriger war am Mittwoch gegen 11:40 Uhr auf einem E-Scooter in der Straße "In den Lissen" in Richtung Baden-Baden unterwegs. Beim Erkennen einer Polizeistreife ergriff er die Flucht in Richtung Verbindungsweg zwischen den Straßen "In den Lissen" und "Am Hohbach". Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte er zunächst in einem Hof eines Anwesens festgestellt werden, woraufhin er erneut in Richtung Kreuzungsbereich "Im Sommerhau/Tulpenstraße" flüchtete. Im Lilienweg wurde er nach kurzer, fußläufiger Verfolgung vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in einer mitgeführten Umhängetasche mehrere Gramm verschiedener Betäubungsmittel. Da der Heranwachsende positiv auf einen Drogenvortest reagierte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

/ph

