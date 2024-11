Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrer verletzt - Pkw flüchtet

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 21:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Ulricherstraße und dem Ulricher Tor. Ein 26-jähriger Soester befuhr mit seinem E-Scooter die Ulricherstraße in Richtung Ulrichertor auf dem Radweg in Richtung Arnsberger Straße. In Höhe der Eimündung missachtete ein bislang unbekannter Pkw die Vorfahrt des E-Scooter Fahrers und touchierte diesen mit dem linken Außenspiegel. Der 26-Jährige konnte einen Sturz verhindern, erlitt aber leichte Verletzungen infolge der Kollision. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Vermutlich handelt es sich um einen dunklen BMW der 1er Reihe. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

