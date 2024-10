POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Bank und Tische entwendet

Kreis Soest (ots) - Am 16. Juni, 2024, gegen 10:30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige, in mehreren Apotheken in der Soester Innenstadt erfolglos, gefälschte Rezepte einzureichen. Einer der Tatverdächtigen entwendete zudem ein Pflegeprodukt aus einer der aufgesuchten Apotheken. Der erste Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 17-23 Jahre alt - Schlanke Statur - Dunkle ...

