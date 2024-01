Coesfeld (ots) - Unbekannte haben 22 gefüllte Gasflaschen aus einer Gitterbox des Raiffeisen-Marktes Ottmarsbocholt gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Montag (22.01.24) und 9 Uhr am Dienstag (23.01.24) öffneten die Täter die Stahlgittermatten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

