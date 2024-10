POL-SO: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Kreispolizeibehörde Soest

Am 30.10.2024, um 17:20 ereignete sich auf der L748 ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 27-jähriger Salzkottener mit einem Mercedes Sprinter die L748, aus Richtung Sichtigvor kommend in Richtung Altenmellrich. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Kleintransporter und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam ihm eine 69-jährige Warsteinerin in ihrem VW Golf entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden lenkte sie ihren Pkw nach rechts und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen einen Straßenbaum. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge total beschädigt. Der Transporter geriet in Brand, der durch den Fahrer selbständig gelöscht werden konnte. Im Mercedes befand sich ein 25-jähriger Beifahrer aus Geseke. Alle Personen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18000EUR beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten war die L748 bis 20:10 Uhr voll gesperrt.

