Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Zeugen gesucht

Neuried, Altenheim (ots)

Zu einem Vorfall zwischen drei Hunden kam es am Samstag gegen 12:45 Uhr in Altenheim in der Straße "Im Holderstock". Ein Schäferhund mit Maulkorb sowie ein Kangal ähnlicher Mischlingshund, dessen Maulkorb herunterhing, sollen den Hund einer Anwohnerin angegriffen und tödlich verletzt haben. Beide angreifenden Hunden gehören offensichtlich zusammen und hatten sogenannte Elektroimpulsgeräte am Hals. Sie wurden in ein Tierheim gebracht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Besitzern der beiden Hunde. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeiführerhundestaffel unter der Rufnummer 0781 21-4714 entgegen. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell