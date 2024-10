Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei ist einsatzklar für die 686. Soester Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

Am kommenden Mittwoch beginnt die fünfte Jahreszeit in Soest. Und damit auch ein über das Jahr gesehen, herausragender Einsatz der Polizei. Kolleginnen und Kollegen der gesamten Kreispolizeibehörde versehen während der Kirmestage rund um die Uhr Dienst, um eine größtmögliche Sicherheit auf dem beliebten Volksfest zu gewährleisten. Das Personal wurde aufgestockt, die technische Ausstattung steht und die Motivation ist groß. Alles in allem hat sich die Polizei wieder gut aufgestellt, um die Kirmes für alle Besucherinnen und Besucher zu einem sicheren Erlebnis zu machen. Der Polizei ist die besondere Situation aufgrund der aktuellen Lage durchaus bewusst. Daher werden in diesem Jahr folgende besondere Maßnahmen getroffen: Es werden zwei Videoüberwachungsanlagen am Bahnhof und am Markt eingerichtet. Auf diese Örtlichkeiten wird die Polizei während der fünf Tage ein besonderes Augenmerk richten. Weiterhin hat die Polizei auf der Kirmes die strategische Fahndung angeordnet. Das bedeutet, das anlassunabhängig, Personen und Sachen kontrolliert und durchsucht werden dürfen. Weiterhin wird die Polizei wie in den vergangenen Jahren auch, in bewährter Art und Weise mit uniformierten und zivilen Fußstreifen bis in die späten Abendstunden auf dem gesamten Kirmesgelände unterwegs sein. Darüber hinaus hat sich die Leitstelle der Polizei auf ein erhöhtes Notrufaufkommen vorbereitet und das Personal aufgestockt. Die Mobile Wache befindet sich wie immer täglich ab mittags auf dem nördlichen Petrikirchplatz. Dort stehen die Kolleginnen und Kollegen für Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte der Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Der Verkehrsdienst wird die erfahrungsgemäß sehr vollen Straßen im Stadtgebiet für den Verkehr freihalten. Selbstverständlich werden während der Kirmestage auch verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt. Die Polizei Soest wünscht allen, schöne und vor allem sichere Kirmestage. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch ein paar Tipps für einen sicheren Besuch auf der Allerheiligenkirmes geben: - Nehmen Sie nur die nötigsten Dinge mit auf die Kirmes - Wertsachen sollten in den Innentaschen und nicht offen sichtbar getragen werden. - Reisen Sie, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an - Sollten Sie mit einem Auto anreisen, nutzen Sie die vorgesehenen Parkplätze und achten Sie auf das Freihalten der Rettungswege - Merken Sie sich, auf welchem Parkplatz Sie ihr Fahrzeug abgestellt haben - Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug und schließen dieses ordnungsgemäß ab

