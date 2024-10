Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falscher Bankmitarbeiter ergaunert Transaktionsnummern

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (23.10.), gegen 15:00 Uhr, hat eine 66-jährige Bergisch Gladbacherin eine SMS erhalten, in der sie ihre Zugangsdaten zu ihrem Online-Banking eingeben sollte. Parallel dazu erhielt sie einen Anruf von einem vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiter.

Dieser teilte der Geschädigten mit, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sei und man nun zur Legitimation verschiedene Transaktionsnummern (TAN) von ihr benötigen würde, die auf ihrem Handy in der Banking-App erscheinen. Die Geschädigte gab die Transaktionsnummern gutgläubig an den Anrufer weiter. Im Nachhinein stellte sich dann jedoch heraus, dass vom Konto der Geschädigten ein Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich an ein fremdes Konto überwiesen wurde.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen. Die Polizei möchte erneut auf diese und ähnliche Betrugsmaschen hinweisen.

Geben Sie am Telefon niemals sensible Daten wie Zugangskennungen oder Transaktionsnummern heraus. Seien Sie misstrauisch und vergewissern Sie sich im Zweifelsfall durch einen eigenen Anruf bei Ihrer Bank und ziehen Sie Angehörige oder auch die Polizei zu Rate. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell