Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Polizei sucht Zeugen: Einbruch in Indoor-Spielplatz

Wurmberg (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag in Wurmberg in eine Firma unerlaubt eingedrungen und haben einen hohen Sachschaden hinterlassen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen Sonntag, 21:00 Uhr und Dienstag, 17:00 Uhr über eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes gewaltsam Zutritt ins Innere der in der Dachsteinstraße befindlichen Firma. In der Folge wurden Kassen, mehrere Spielautomaten sowie Snack/Getränkeautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Des Weiteren wurden mehrere Schubladen, Schränke und Türen geöffnet und durchsucht. Wie viel Geld letztendlich entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 40.000 Euro.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich beim zuständigen Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693 0, zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

