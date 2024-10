Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Mann wurde mit Pfefferspray besprüht- Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Am Dienstagabend ist es in Nagold zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei welcher ein Mann mit einem Pfefferspray besprüht worden ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen näherte sich dem Geschädigten gegen 18:30 Uhr in der Freudenstädter Straße ein Fahrzeug mit zwei Männern. Der Beifahrer stieg auf der Teilstrecke zwischen der Einmündung Kronenstraße und Adolf- Häfele - Straße nahe einer Bushaltestelle aus dem Fahrzeug und besprühte den Mann unvermittelt mit Pfefferspray. Danach rannte der unbekannte Tatverdächtige in Richtung Innenstadt weg. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Altensteig.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen und das Fahrzeug bislang nicht ermittelt werden.

Die beiden Personen und das Fahrzeug werden wie folgt beschrieben:

Bei dem Täter, der das Pfefferspray einsetzte, handelt es sich um eine männliche Person mit normaler Statur, schwarzen Haaren und einer Brille. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Jeans und einen dunklen Hoodie.

Vom Fahrzeugführer ist bislang ausschließlich bekannt, dass es sich um eine männliche Person handelt. Es soll sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Nagold ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beteiligten Männer geben können, sich unter der Rufnummer 07452/9305-0 zu melden.

Inka Schönleber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell