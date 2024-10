POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gartenhütten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Unbekannte sind am Montagmorgen gewaltsam in den kleinen Verkaufsladen in der Oststadt eingedrungen und haben Rauchgut in noch unbekannter Schadenshöhe entwendet. Offenbar nutzten die Täter die Zeit zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr, um die Zugangstür des in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße gelegenen Kiosks aufzubrechen und den Innenraum zu ...

