Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kiosk aufgebrochen und Tabakwaren entwendet

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind am Montagmorgen gewaltsam in den kleinen Verkaufsladen in der Oststadt eingedrungen und haben Rauchgut in noch unbekannter Schadenshöhe entwendet.

Offenbar nutzten die Täter die Zeit zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr, um die Zugangstür des in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße gelegenen Kiosks aufzubrechen und den Innenraum zu durchwühlen. Was genau entwendet wurde und in welcher Höhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim-Nord.

Sabine Maag, Pressestelle

