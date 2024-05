Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Schrebergarten und Bienenhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag, 24.05.2024, 17.00 Uhr und Samstag, 25.05.2024, 10.00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schrebergarten-Grundstück in der Schaffhauser Straße. Der oder die Täter brachen zuerst das Gartentor und anschließend das Bienenhaus und die Kellertüre auf. Ein kleinerer Bargeldbetrag wurde entwendet. Im Keller konnte ein aufgeflexter Tresor aufgefunden werden, welcher nicht den Gartenbesitzern gehörte. Dieser wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen am Abend und in der Nacht rund um den Schrebergarten in der Schaffhauser Straße gemacht haben, sich zu melden.

