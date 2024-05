Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Rastatt (ots)

Am Dienstagmittag stürzte ein Kind mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Der Junge war gegen 14 Uhr in der Gutenbergstraße in Richtung Buchenstraße unterwegs, als er wohl alleinbeteiligt zu Fall kam. Ersten Erkenntnissen zu Folge zog er sich bei dem Fall eine Bauchverletzung durch den Lenker zu. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits mehrere aufmerksame Zeugen vor Ort und leisteten erste Hilfe. Das Kind musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. /ng

