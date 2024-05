Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Smart auf Discounter-Parkplatz angefahren - 5000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf einem Discounter-Parkplatz in der Porschestraße wurde am Samstag, 25.05.2024 zwischen 15.00 Uhr und 15.40 Uhr ein schwarzer Smart von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, angefahren. Der Smart war vor dem Eingang, zwischen der Durchgangsstraße und dem Unterstand für Einkaufswägen geparkt. Der Sachschaden an der rechten hinteren Seitenwand, der Stoßstande und er Felge beläuft sich auf rund 5000 Euro. Laut Spurenlage dürfte es sich um ein helles Verursacherfahrzeug gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell