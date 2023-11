POL-EU: Pkw rutscht in Graben

Euskirchen (ots) - Am Montag (6.November) entwendete eine männliche Person gegen12.20 Uhr eine Winterjacke aus einem Geschäft in der Spiegelstraße in Euskirchen. Im Gegenzug ließ der Mann seine alte Jacke in der Umkleidekabine zurück und verließ daraufhin das Geschäft. Der Diebstahl war erst im Nachhinein aufgefallen und konnte auf der Videoaufzeichnung verfolgt werden. Am gestrigen Dienstag (7. November) kehrte ...

