Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen?

Euskirchen (ots)

Die Geschädigte wollte am 24. Mai 2023 an einem Geldautomaten in Euskirchen Geld abheben. Sie versäumte es jedoch das Geld aus dem Fach zu entnehmen und ging vom Geldautomaten weg. Der nachfolgende unbekannte männliche Tatverdächtige entnahm das Geld und verließ anschließend die Örtlichkeit. Die Person wird wie folgt beschrieben:

-männlich -dunkle Jacke und Nike-Cap -Rucksack -kräftig

Weitere Infos unter:

https://polizei.nrw/fahndung/118788

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

