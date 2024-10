POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nach Vollbrand einer Scheune in Calw-Oberriedt sucht die Polizei Zeugen

Mühlacker / Enzberg (ots) - Heute Mittag kam es in Enzberg zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit drei verletzten Personen. Um 11:48 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Kieselbronner Straße zu einem Brand in dem Keller eines Drei-Familienhauses. Die Feuerwehr konnte die Ausbruchstelle lokalisieren und unter Kontrolle bringen. Drei der Bewohner mussten zunächst in das Krankenhaus Mühlacker, ...

mehr