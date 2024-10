Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Vollbrand einer Scheune auf Pferdehof

Calw (ots)

In der Nacht zum 2. Oktober geriet eine Hütte in Calw-Oberriedt in Brand.

Um 01:14 Uhr teilten Anwohner der Polizei mit, dass eine Scheune nahe des Waldrandes auf einem Pferdehof brennen würde. Zunächst wurde der Brand mit zwölf Fahrzeugen und 65 Brandschutzkräften der Feuerwehren aus Calw, Altburg, Stammheim und Schömberg bekämpft. Die etwa 400 Quadratmeter große Hütte wurde unter anderem zur Lagerung von gepressten Rundballen genutzt. Diese mussten dann in Zusammenarbeit mit den Technischen Hilfswerken aus Calw, Pforzheim und Böblingen auseinandergezogen werden, um versteckte Glutnester zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell