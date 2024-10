Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Calw (ots)

Zwei Männer sind am Sonntagabend nach einem Einbruch in ein Sportheim in Calw-Hirsau festgenommen worden.

Nach bisherigem Sachstand brachen die beiden 33 Jahre und 41 Jahre alten Männer, gegen 20:00 Uhr, in das zum Tatzeitpunkt geschlossene Vereinsheim ein und entwendeten Lebensmittel im Wert von rund 300 Euro. Weiterhin hinterließen sie Sachschaden an Türen und Inventar im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach einem Zeugenhinweis und aufgrund der raschen Anfahrt mehrerer Polizeifahrzeuge konnten die Tatverdächtigen beim Verlassen des Sportheims entdeckt und nach kurzer Verfolgung zu Fuß widerstandslos festgenommen werden.

Die beiden dringend Tatverdächtigen wurden am 30.09.2024 dem Haftrichter am Amtsgerichts Calw vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde gegen den 33-Jährigen wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der 41-Jährige wurde unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Nicolaus Wegele, Staatsanwaltschaft Tübingen

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell