Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Schömberg (ots)

Unbekannte sind zwischen Sa,stagabend und Sonntagnachmittag in ein Haus eingebrochen und haben Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich entwendet.

Offenbar gelangten die Einbrecher über eine Tür ins Innere des im Ortsteil Langenbrand in der Forchenstraße gelegenen Wohnhauses, wo sie zwischen Samstagabend 19:00 Uhr und Sonntagnachmittag 16:00 Uhr das Inventar durchsuchten und letztlich Wertgegenstände und Bargeld entwendeten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Allgemeine Hinweise:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Termine beim Polizeipräsidium Pforzheim können über die Rufnummer 07231 186-1201 vereinbart werden.

Ergänzend bietet die Polizei auf der Seite https://www.k-einbruch.de/ Tipps zum Einbruchschutz an.

Sensibilisieren Sie bitte Familie, Freunde und Bekannte zum Thema Einbruch. Hierfür hat das Polizeipräsidium Pforzheim auch ein Hinweisbild ("Aufpassen... in der dunklen Jahreszeit") erstellt, das zum Herunterladen auf der folgenden Seite bereitgestellt wird: https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/. Laden Sie sich dieses Bild herunter und teilen Sie dieses über Ihre Kanäle in den sozialen Medien (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.).

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell