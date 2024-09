Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugenaufruf mit Täterbeschreibung

Remchingen (ots)

Eine Frau ist am Freitag, den 27.09.2024 auf dem Rad- / Fußweg zwischen Singen und Kleinsteinbach von einem mutmaßlichen Exhibitionisten belästigt worden.

Gegen 16:45 Uhr suchte eine 63-Jährig Frau mit ihrem Hund, aufgrund des einsetzenden Regens, bei der Überführung der B10 zum Kappelwiesenweg in Remchingen-Singen, Unterschlupf. Dort fiel der Dame ein Mann auf, der mit ihr zunächst Blickkontakt aufnahm, dann sein Glied entblößte und es vor ihr in sexuell anstößiger Weise zeigte. Darauf angesprochen, entfernte sich der unbekannte Mann auf einem silbernen Damenfahrrad in Richtung B10 - dortiges Waldgebiet.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre, ca. 175 cm groß, normale Statur, dunkelhäutiger Teint, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie mit einem bordeauxfarbenem Streifen und einer schwarzen Jogginghose, welche ebenfalls einen bordeauxfarbenen Streifen an der Seite aufwies.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die von dem Geschehenen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell