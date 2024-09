Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unfallbeteiligter mit über 2 Promille

Pforzheim (ots)

Pforzheim Bei einem Verkehrsunfall an der B294 ist der Unfallhergang noch nicht geklärt.

Am Samstagabend wollte ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Land Rover von einem Tankstellengelände, nahe der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Nord, auf die B294 einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 42-Jährigen BMW-Fahrer, der die Bundesstraße befuhr. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schien es, dass sich die beiden Beteiligten zunächst über den Unfall und dessen Entstehung verständigen konnten, als der BMW-Fahrer unvermittelt in sein Auto stieg und die Örtlichkeit verließ. Der Rover-Fahrer konnte in der Folge hinter dem Fahrzeug herfahren und die Polizei verständigen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zwar die Ursache nicht geklärt, aber bei dem BMW-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von etwa 2,3 Promille an. Dies hatte zur Folge, dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde und er mit weiteren führerscheinrechtlichen Maßnahmen zur rechnen hat.

Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 3000 EUR.

