Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Dieb verschafft sich Zutritt in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unter einem Vorwand Zutritt in ein Wohnhaus verschafft hat sich am Samstagmittag eine noch unbekannte männliche Person, nun fehlt Goldschmuck.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelte am Samstag gegen 11:30 Uhr eine männliche Person an der Wohnandresse der Geschädigten in der Bodelschwinghstraße. Die noch unbekannte Person gab an, die in der Wohnung befindlichen Rauchmelder überprüfen zu müssen. Im weiteren Verlauf soll der Täter die Geschädigte in ein Gespräch verwickelt und versucht haben, diese fortwährend abzulenken.

Nachdem die Bewohnerin Verdacht schöpfte, verließ der Unbekannte fluchtartig die Wohnung. Im Nachgang stellte die Frau das Fehlen von etwaigen Schmuck fest. Die Höhe des Diebesguts ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell