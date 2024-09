Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Pforzheim (ots)

Beim Versuch einen Container mit einem Winkelschleifer zu öffnen, konnten zwei männliche Personen festgenommen werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, machten sich zwei 41-Jährige Männer um kurz nach Mitternacht auf der Baustelle hinter dem Landratsamt Enzkreis in der Güterstraße an einem Baucontainer mit einer "Flex" zu schaffen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Hierdurch konnten in der Folge die beiden Tatverdächtigen noch auf dem Baustellengelände festgenommen werden. Ebenfalls wurde das Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freiem Fuß entlassen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell